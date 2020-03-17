Эксперты проанализировали международный опыт изменения конституций

17.03.2020, 22:48, Новости дня

«Это уникальный случай, когда в поправках участвуют общественность, палаты парламента, регионы и весь народ. При этом мы соответствуем мировому опыту», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Института избирательного права Игорь Борисов, по итогам круглого стола о международном опыте изменений конституций.

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) представила в среду в Москве информационно-аналитический доклад о международном опыте изменения Конституции. Исследование было подготовлено экспертами НОМ, которые изучили международный опыт изменения или обновления основных законов.

Опыт достаточно полный. Как отметили авторы доклада, только с начала нынешнего века новые конституции были приняты в 45 из более чем двухсот стран, из них в 26 государствах за последнее десятилетие. Для сравнения, конституции со «сроком действия» более 150 лет, существуют в шести странах – США, Аргентине, Бельгии, Канаде, Люксембурге и Норвегии.

Форматы и сроки принятия поправок в конституции варьируются: например, в Чехии, Мексике и Египте голосование проходило в один день, а в Новой Зеландии плебисцит о государственном флаге страны шел в два календарных этапа, совокупно в течение 44 дней. Что касается стран – членов ЕС или Совета Европы, то «не существует единой европейской «лучшей модели» принятия поправок к конституции и тем более общих обязательных правовых требований», отметили авторы доклада. Различаются прямое или представительное участие, привлечение населения или только законодателей к обсуждению норм Конституции, организация процедур учета мнения населения.

Предпринимались только отдельные попытки сформулировать какие-либо общие европейские стандарты. Так Венецианская комиссия Совета Европы считает вполне допустимым проведение голосования не по отдельным поправкам к конституции страны, а по целому пакету изменений.

Также с точки зрения Венецианской комиссии, «национальный парламент является наиболее подходящей ареной для принятия конституционных поправок в соответствии с современной идеей демократии». При этом легитимность конституционных поправок может быть усилена путем прямого участия.

То, как проходит подготовка поправок к Конституции, полностью «соответствует позиции европейских межгосударственных институтов, в частности Венецианской комиссии», – подчеркнул Игорь Борисов, глава совета Российского общественного института избирательного права, член президентского Совета по правам человека.

Борисов напомнил, что Россия, как правопреемник СССР, не имеет большого опыта организации подобных голосований. «Первую Конституцию подарил Николай II – Манифест 1905 года. Потом Конституция принималась Верховным советом РСФСР в 1918 году, в 1936 году – уже СССР. Первое голосование у нас было в 1993 году, но оно прошло в таких условиях, которые не прошли полную оценку, – отметил эксперт. – С этой точки зрения, у нас недостаточно опыта изучения мировой практики и отсутствие международных стандартов по организации референдумов. Комплекс этих условий и повлиял на то, что мы сегодня даже слышим критику, а не понимаем, насколько они правы, что это конституционный переворот».

А практика очень широкая, подчеркнул Борисов. «При этом в мире это единичный случай, когда поправки принимает общественность, создается рабочая группа, участвуют две палаты парламента, субъекты РФ, дальше Конституционный суд, и еще народное голосование как фактор легитимности всех процедур. Положения, которые были внесены в рамках осуществления процедуры принятия Конституции соответствуют позиции европейских межгосударственных институтов, в частности Венецианской комиссии Совета Европы. Здесь мы говорим о том, что мы полностью соответствуем и международной практике, и тем подходам, которые сегодня выработало человечество в рамках организации конституционных выборов», – сказал эксперт.

По мнению сопредседателя Ассоциации «Гражданский контроль», члена Совета при президенте по правам человека Александра Брода, это важный шаг общественно-экспертного сообщества по изучению международного опыта совершенствования основного закона и процедур голосования.

«В докладе рассматривается опыт развитых демократических стран, стран молодой демократии и делается вывод о том, что происходящие у нас процессы полностью основаны на международном опыте, и даже в чем-то мы как всегда опережаем этот опыт, – считает собеседник. – Я имею в виду систему организации общественного контроля за предстоящим голосованием. Ранее такому институту, как общественная палата, не давались полномочия по формированию корпуса наблюдателей и отслеживанию всех процедур».

Добавим, что во вторник президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре полностью обеспечить права граждан на волеизъявление по поправкам к Конституции. Глава государства отметил, что вынесенные на общероссийское голосование поправки в Конституцию усиливают и конкретизируют социальный характер государства.

Ранее Госдума приняла поправки об уголовном наказании за нарушения на общероссийском голосовании.

Также накануне Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим основному закону.