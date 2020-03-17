Коронавирус распространился на всю Европу

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17.03.2020, 22:48, Новости дня

В Черногории выявлены два первых случая заражения коронавирусом нового типа, сообщил премьер-министр республики Душко Маркович. Таким образом, заболевание распространилось на все страны Европы.

«Зарегистрированы два первых случая коронавируса в Черногории. Это пациентки 1948 и 1973 года рождения, они находились в другой стране», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, состояние пациенток «нормальное».

Вечером 15 марта Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранцам, кроме тех, у кого есть вид на жительство. Кроме того, приостановлено авиасообщение с другими странами. Также на две недели власти запретили проводить массовые акции.

По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 167 тыс. 511.



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