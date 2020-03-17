Мнение: Инженерные препятствия

17.03.2020, 22:47, Разное

Чтобы не допустить дальнейшего российско-турецкого патрулирования, боевики в Идлибе используя инженерную перегородили трассу М-4 импровизированным противотанковым рвом, который дополнил баррикады из покрышек и различного мусора. Так как сама трасса должна быть разблокирована Турцией, то именно ей по Московским соглашениям предстоит ее разблокировать и убирать все это.

Вполне понятно, что если Турция не сделает этого и не обеспечит выполнение своих обязательств, это существенно ускорит возобновление боевых действий после оперативной паузы.



Дорогу перегородили в двух местах – на западном выезде из Найраба и к западу от Найраба в районе кирпичного завода.



Отрезок трассы М-4 между сирийскими позициями в Северной Латакии и позициями к западу от Саракиба. Боевики пытаются заблокировать участок Найраб-Арима.