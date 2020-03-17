Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
17.03.2020, 22:45, Разное
и потребовал от властей бороться с необоснованным ростом цен.
Президент Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок и пояснил о надежной ситуации с поставками в магазины. Об этом сообщает ТАСС.
«Главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать»,
— сказал президент во время визита в центр мониторинга ситуации с коронавирусом вместе с премьером Михаилом Мишустиным. Глава кабмина отметил, что россияне сейчас закупают очень много продуктов, хотя, «на самом деле, никаких проблем нет».
Кроме того, на заседании с коллегией Генпрокуратуры Путин потребовал от надзорного ведомства совместно с ФАС активно бороться с необоснованным повышением цен на продукты. По словам президента, на экономику страны влияет как ситуация с распространением коронавируса, так и негативные явления на мировых биржах, а также колебания курсов валют.
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Источник: Новая газета
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