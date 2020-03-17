 

Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

17.03.2020, 22:45, Разное

и потребовал от властей бороться с необоснованным ростом цен.

Президент Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок и пояснил о надежной ситуации с поставками в магазины. Об этом сообщает ТАСС.

«Главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать»,

— сказал президент во время визита в центр мониторинга ситуации с коронавирусом вместе с премьером Михаилом Мишустиным. Глава кабмина отметил, что россияне сейчас закупают очень много продуктов, хотя, «на самом деле, никаких проблем нет».

Кроме того, на заседании с коллегией Генпрокуратуры Путин потребовал от надзорного ведомства совместно с ФАС активно бороться с необоснованным повышением цен на продукты. По словам президента, на экономику страны влияет как ситуация с распространением коронавируса, так и негативные явления на мировых биржах, а также колебания курсов валют.

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«Новая газета» пообщалась с работниками продуктовых магазинах и покупателями и выяснила, что наиболее популярными товарами в последние дни стали крупы и туалетная бумага. Активно россияне покупают также макароны, а во многих магазинах закончились антисептики.

Источник: Новая газета



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