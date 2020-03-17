 

В Коми обстреляли вертолет с грузом горючего

17.03.2020, 22:35, Новости дня

Вертолет Ми-8 с грузом горюче-смазочных материалов для архангельского поселка Шиес обстрелян в Коми. Неизвестные не менее шести раз выстрелили по борту. Воздушное судно с горючим и четырьмя членами экипажа благополучно приземлилось. Пострадавших нет.

На вертолете, летевшем из Евмы, обнаружены следы попадания картечи, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

После обстрела вертолета возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 ("Покушение на убийство из хулиганских побуждений") и статьи 267.1 Уголовного кодекса РФ ("Угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств действия").

Расследование дела ведет Сыктывкарский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.



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