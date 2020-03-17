 

У бывшего президента “Реала” тяжелая форма коронавируса

17.03.2020, 22:35, Новости дня

Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс госпитализирован с диагнозом коронавирусная инфекция. Врачи оценивают состояние 76-летнего Санса, как тяжелое.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", окончательного результата анализов еще нет. Но врачи не сомневаются, что у Санса инфекция, вызванная COVID-19. Бывший президент "Реала" был госпитализирован с высокой температурой и сильным кашлем.

Лоренсо Санс занимал пост президента "Реала" с 1995 по 2000 годы. После него президентское кресло занял Флорентино Перес.



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