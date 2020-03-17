Депутата Катасонова предложили лишить мандата за нарушение карантина

17.03.2020, 22:30, Новости дня

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления, по которому депутат Сергей Катасонов должен досрочно сдать мандат из-за того, что нарушил режим карантина после поездки во Францию.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Катасонова Сергея Михайловича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого политической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России, 12 марта 2020 года в связи с грубым нарушением им санитарно-эпидемиологических требований и норм», – передает РИА «Новости» текст проекта постановления.

При этом аппарат Госдумы уже дал заключение на проект постановления. В нем говорится, что оснований для досрочного прекращения полномочий депутата нет.

«Основания для досрочного прекращения полномочий депутата Государственной думы «в связи с грубым нарушением им санитарно-эпидемиологических требований и норм» федеральным законом не предусмотрено», – говорится в заключении.

На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на 14 дней пропуск депутата Сергея Катасонова, который после посещения Франции не отправился на карантин по коронавирусу.