 

«Ты счастлива?»: Эдгард Запашный написал обращение к Грете Тунберг на фоне коронавируса

17.03.2020, 22:30, Разное

Цирковой деятель Эдгард Запашный записал обращение к Грете Тунберг на фоне продвижения коронавируса. Юная школьница из Швеции прославилась благодаря своей борьбе за экологию.
В своем обращении в Instagram-аккаунте знаменитый российский дрессировщик напомнил, что в настоящий момент самолеты не летают, дети не ходят в школу, а предприятия прекратили работать. Эдгард Запашный спросил, ощущает ли себя Грета Тунберг счастливой на фоне происходящего. Нынешняя ситуация в мире в определенной степени напоминает лозунги и убеждения экоактивистки. Данное сообщение циркач продублировал на английском языке для иностранных пользователей мировой Сети.

В настоящий момент временная остановка работы заводов, фабрик и транспорта объясняется действиями по защите от распространения коронавируса. Последствия в некоторой мере перекликаются с требованиями Греты Тунберг. Девочка осуществляла забастовки с участием школьников, требуя прекратить негативное воздействие человечества на климат планеты. Она также выступала против использования авиационного транспорта, призывала прекратить деятельность предприятий, загрязняющих атмосферу.

В 15-летнем возрасте активистка принялась протестовать рядом с парламентом Швеции, призывая начать борьбу с переменами в климате. Она положила начало движению учащихся школ, которые волнуются из-за глобального потепления. Его идея состоит в выходе на улицу в пятницу вместо уроков, привлекая внимание населения к ухудшению климатических условий. В конце прошедшего года престижный американский журнал Time признал Грету Тунберг человеком года.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Мнение: Поправки к репрессиям

10.01 / На Камчатке ищут пропавших без вести моряков

22.01 / Москвичка угрожала выбросить ребенка из окна

26.01 / В Xiaomi готовят Android 10 для бюджетного смартфона Redmi

29.01 / Андрейченко едва не попала в тюрьму из-за романа с Шеллом

07.02 / Дочь Любови Успенской улетела к отцу в США после громкой ссоры с матерью

17.01 / Есть пострадавшие: в Петербурге столкнулись автобус и легковушка

16.02 / Саша Черно из проекта «Дом-2» заболела четвертый раз за период беременности

11.01 / Наука: Где «живет» креативность?

12.03 / Настасья Самбурская снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала MAXIM

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика