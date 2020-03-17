Пухляш из клипа Little Big отправится на “Евровидение” вместе с группой

17.03.2020, 22:25, Разное

В начале марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на песенном конкурсе “Евровидение”. Чуть позже коллектив презентовал композицию, с которой выступит на европейской сцене.

Песня

UNO стала настоящим хитом. На данный момент клип на нее собрал почти 30 миллионов просмотров на “Ютубе”. Но больше зрителям в видео запомнился танцор Дмитрий Красилов, который не стесняется своих лишних килограммов и двигается в стиле “вог”. Весь интернет забеспокоился, поедет ли пухляш вместе с группой на конкурс.

Изначально Little Big не планировали брать с собой Дмитрия на “Евровидение”, ведь по правилась конкурса на сцене должно быть не больше шести человек. Но передумать коллектив заставили поклонники. В Сети распространился хэштег “пухляш на Евро”.

17 марта в официальном инстаграм-аккаунте группы появилась публикация, где сообщается о том, что Красилов тоже едет на “Евровидение”.

“Самая лучшая новость, спасибо, теперь могу спать спокойно (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)”, “Все точно выиграем”, “Он дарит надежду всем толстым бородачам”, “Дима прекрасен! Хорошо, что едет!”, “Ради этого поста стоило жить”, – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от LITTLE BIG (@littlebigband) 17 Мар 2020 в 3:25 PDT

Также поклонники поинтересовались, кого уберут из группы ради места Димы на сцене. Скорее всего об этом общественность узнает позже.

Пока проведение конкурса “Евровидение” в этом году находится под сомнением. Из-за коронавируса по всей Европе отменяют массовые мероприятия. Организаторы сообщили, что судьба конкурса будет решена в ближайшее время. Возможно, что “Евровидение” проведут без зрителей в зале.