Минкультуры закрывает Эрмитаж из-за коронавируса
17.03.2020, 22:25, Разное
В Министерстве культуры России приняли решение о закрытии ряда учреждений культуры из-за угрозы распространения коронавируса COVID-2019. Среди них оказался и знаменитый Эрмитаж в Санкт-Петербурге, сообщает spbdnevnik.ru.
Под карантин также попали государственные музеи-заповедники “Петергоф” и “Царское Село”, а также Музей политической истории России, Большой театр, Александринский театр и “Мариинка”. Более того, в ближайшее время читатели не смог воспользоваться услугами Российской национальной библиотеки.
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