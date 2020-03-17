 

Минкультуры закрывает Эрмитаж из-за коронавируса

17.03.2020, 22:25, Разное

В Министерстве культуры России приняли решение о закрытии ряда учреждений культуры из-за угрозы распространения коронавируса COVID-2019. Среди них оказался и знаменитый Эрмитаж в Санкт-Петербурге, сообщает spbdnevnik.ru. 

Под карантин также попали государственные музеи-заповедники “Петергоф” и “Царское Село”, а также Музей политической истории России, Большой театр, Александринский театр и “Мариинка”. Более того, в ближайшее время читатели не смог воспользоваться услугами Российской национальной библиотеки. 



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