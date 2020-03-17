В Пензенской области и Красноярском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом

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17.03.2020, 22:16, Новости дня

В Пензе подтвержден первый случай заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба губернатора региона.

«Официально диагноз коронавирус у госпитализированного в Пензе ранее пациента подтвержден. Лечение идет по протоколу, динамика положительная», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Минздрав Красноярского края также подтвердил случай заражения заболеванием.

«По состоянию на 17.03.2020 года зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции у жителя города Красноярска. Состояние удовлетворительное, [он] находится в полной изоляции и не представляет опасности для наших жителей. Определен круг лиц, с которыми он контактировал», – уточнили в ведомстве.

Зампред правительства края Алексей Подкорытов сообщал, что мужчина вернулся из Австрии, его поместили в изолированный бокс в больнице.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки в мире зафиксировано 13 тыс. 903 новых случая заражения коронавирусом, умерли 862 человека. Общее число случаев заражения достигло 167 тыс. 511, из которых более половины – 86 тыс. 434 – зафиксированы за пределами материкового Китая. Число летальных случаев выросло до 6 тыс. 606 (3 тыс. 388 смертей вне Китая).



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