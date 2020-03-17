Коронавирус выявлен у вернувшейся из Женевы москвички

17.03.2020, 22:16, Новости дня

В Московской области подтвердили новый заражения коронавирусной инфекцией. Заболела жительница Москвы, прилетевшая из Женевы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«На эту минуту подтверждено 10 случаев заболевания, семь диагнозов поставлены предварительно», – сообщил губернатор в своем Instagram.

Он уточнил, что новый подтвержденный случай – это жительница Москвы, прибывшая из Женевы.

Абсолютное большинство заболевших приехали из-за рубежа, указал губернатор, подчеркнув значимость соблюдения карантина.

«Возможно, кто-то вчера прилетел, чувствует себя хорошо и не хочет сидеть дома. Но медики уверяют нас: 14 дней – это важный и принципиальный срок. Призываю всех придерживаться рекомендаций, на которых настаивают врачи», – добавил Воробьев.

По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 167 тыс. 511. Российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли целый ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.

В РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии выявлено 114 случаев, пятеро выздоровели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в нашей стране и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.