 

Мнение: Что за байда с тестами на коронавирус?

17.03.2020, 22:11, Разное

Что за байда с тестами на коронавирус? По уверению Роспотребнадзора, сделали уже 110 тысяч. Znak.com (https://www.znak.com/2020-03-17/kak_vyyavlyayut_pacientov_zarazhennyh_covid_19_i_naskolko_nadezhny_rossiyskie_testy_na_koronavirus) недоумевает: 15 лабораторий (втрое меньше, чем в США) наштамповали в 4,5 раза больше тестов? 110 тысяч против 25 тысяч.

Действительно, просто стахановцы. Хотя рассказы Роспотребнадзора больше похожи на хлестаковские «35 тысяч одних курьеров».

Вместо того, чтобы обсуждать, стоит ли переносить всенародный одобрямс путниского обнулёжа, мозг включите. И отправьте 15 млрд (https://t.me/SerpomPo/5333) не в урны Памфиловой, а лабораториям по всей стране для тестирования коронавируса.

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Источник: СерпомПо



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