Врачи дали рекомендации по защите от коронавируса для людей с астмой

17.03.2020, 22:09, Разное

Зарубежные врачи озвучили рекомендации по защите от коронавируса людей, страдающих астмой. По словам медиков, не нужно постоянно находиться в масках, поскольку может затрудниться дыхание.

Люди с астмой относятся к группе риска при распространении коронавирусной инфекции COVID-19. Медики считают, им нужно проявлять особую бдительность. Не стоит забывать при выходе из дома брать с собой ингалятор, важно ежедневно использовать небулайзеры. Все это поможет уменьшить риск возникновения приступа не только при коронавирусе, но и в случае наличия других респираторных заболеваний.

По словам медиков, нужно как можно чаще мыть руки с мылом и теплой водой, использовать бумажные полотенца, вытирать нос лучше одноразовыми салфетками. Также при повышении температуры и появлении кашля важно обеспечить самоизоляцию. Заранее необходимо побеспокоиться о доставке продуктов, лекарственных средств и иных необходимых предметов.

Если говорить о психическом состоянии здоровья, то важно общаться с близкими. В этом могут помочь телефоны и социальные сети.