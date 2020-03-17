 

«Шпион»: Приложение Gradient не обнаружило у Максима Галкина «ничего русского»

17.03.2020, 22:09, Разное

В последние месяцы приложение Gradient от разработчиков соцсети Instagram становится все более популярным. По сути – это апплет, определяющий по снимку национальность человека. Протестировать себя решил и юморист Максим Галкин. Он не очень обрадовался результатам, ведь программа не нашла в нем русские черты лица.
Муж исполнительницы Аллы Пугачевой – Максим Галкин перепроверил большое число снимков, но результат его точно разочаровал. Как оказалось, программа сделала вывод о схожести комика с испанцами, немцами и даже болгарами. Более юные фото показали таки родство с русской нацией, но в то же время, было выявлено еще большее – с французами и итальянцами.

«Пытаясь найти русские черты в приложении Gradient перерыл все фотографии в телефоне! Листайте и увидите, кем я только не кажусь по национальности этому приложению», – отметил Галкин. Шоумен в шутку даже назвал себя «шпионом». Публикация за считанные часы набрала свыше 50 000 лайков.



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