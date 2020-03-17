 

Samsung QLED 8K стали первыми телевизорами с Wi-Fi 6

17.03.2020, 22:09, Разное

QLED 8K TV 2020 является первыми телевизорами на планете с сертификатом новой беспроводной технологии Wi-Fi 6. С такой информацией выступили разработчики в компании Samsung.
Благодаря поддержке Wi-Fi 6 можно получить более высокую скорость передачи данных – по сравнению с пятой версией в четыре раза, но при этом сохраняя стабильное подключение в одно и то же время ряда устройств в интернете.

Прежде сотрудники южнокорейской корпорации Samsung отметили, телевизоры QLED 8K 2020 выйдут на рынок с поддержкой ATSC 3.0. Данный стандарт порадует будущих потребителей более высоким разрешением, увеличенным интерактивными возможностями, реалистичным звуком, что станет прорывом в эфирном телевещании.

Новинки от известного азиатского бренда применяют увеличенные возможности искусственного интеллекта для видео и аудио. В новых моделях присутствует возможность использовать голосовые команды и доступ к новым опциям: Digital Butler, Tap View и платформе Samsung Health. Время появления телевизоров Samsung на территории РФ объявят позже.

Samsung Electronics – компания из Южной Кореи, которая выпускает высокотехнологические компоненты, в том числе, интегральные чипы, бытовую технику, видео- и аудиоустройства, смартфоны, мониторы и другое. В настоящее время в фирме трудятся почти 310 000 человек в более, чем семи десятках стран. На рынке она появилась в конце 60-х годов и вначале занималась сборкой холодильников, калькуляторов, телевизоров и стиральных машинок. С 1969 года по 1981 год произвела около десяти миллионов черно-белых телевизоров.



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