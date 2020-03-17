ЦБ снизил курс валют

17.03.2020, 22:08, Новости дня

Центробанк понизил официальный курс валют на 18 марта, следует из данных регулятора.

Так, курс доллара к рублю снизился на 23,66 копейки – до 73,8896 рублей, курс евро понижен на 44,15 копеек, до 82,3056 рублей, сообщается на сайте ЦБ.

Во вторник утром курс рубля укрепился к доллару и евро.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о признаках приближения мирового кризиса и готовности финансовой системы РФ к внешним шокам.