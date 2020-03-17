 

ЦБ снизил курс валют

17.03.2020, 22:08, Новости дня

Центробанк понизил официальный курс валют на 18 марта, следует из данных регулятора.

Так, курс доллара к рублю снизился на 23,66 копейки – до 73,8896 рублей, курс евро понижен на 44,15 копеек, до 82,3056 рублей, сообщается на сайте ЦБ. 

Во вторник утром курс рубля укрепился к доллару и евро. 

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о признаках приближения мирового кризиса и готовности финансовой системы РФ к внешним шокам.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Путин уволил Суркова

25.01 / Бацман: Если Рада проголосует за закон о дезинформации, Путин приедет в Украину перенимать опыт

28.02 / Дело Ассанжа: слушания приостановлены до мая

15.03 / Американские истребители выполнили перехват российских Ту-142 у берегов Аляски

08.02 / Смерти в ходе беспорядков: генконсульство РФ уточнило данные по инциденту в Казахстане

03.02 / Посетить Дальний Восток по электронной визе смогут жители 53 стран

25.01 / Число заболевших новым типом коронавируса в Китае резко возросло

14.02 / ЦИК начал подготовку к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию

27.03 / Медведев не удалял Абызова во «ВКонтакте». Что на самом деле произошло в соцсети между старыми друзьями

10.02 / Вирусный ГУЛАГ и конспирология – у CNN свой взгляд на борьбу с коронавирусом в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика