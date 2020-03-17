Путин потребовал активнее заниматься возвратом похищенных у страны средств

17.03.2020, 22:08, Новости дня

Президент Владимир Путин призвал Генпрокуратуру активнее бороться с коррупцией при реализации нацпроектов и активнее возвращать похищенные у страны активы и средства.

«Конечно, бороться с коррупцией нужно всегда и по всем направлениям, но сегодня особенно важно то, о чем я сейчас сказал, потому что мы выделяем колоссальные ресурсы на решение общенациональных задач и достижение национальных целей развития», – передает его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить «сохранность и эффективное использование» ресурсов.

«Прошу Генеральную прокуратуру активизировать свою деятельность в этой сфере, более тесно сотрудничать с Федеральной службой судебных приставов, МВД, Росфинмониторингом, ФНС по возвращению незаконно приобретенного имущества, а проще говоря, украденных у страны, у наших людей, у общества активов и средств», – сообщил Путин.

Он призвал особо внимательно работать по обеспечению конкурентоспособности национальной юрисдикции. Путин пояснил, что имеет в виду деловой климат, условия для предпринимателей и экономики в целом.

«В том числе предстоит большая работа в связи с принятием федеральных законов, формирующих новую систему контрольно-надзорной деятельности. Необходимо обеспечить надлежащее правоприменение, проконтролировать приведение региональной и муниципальной правовой базы в соответствие с федеральным законодательством», – добавил президент.

До этого Путин отметил, что в 2019 году суды взыскали имущество коррупционеров на сумму более 21 млрд рублей в доход государства.