 

Из-за коронавируса в Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры оставались дома

17.03.2020, 22:05, Новости дня

В Черновцах приостановили предоставление льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте. Такое решение 17 марта на сессии поддержало 26 депутатов, говорится на сайте Черновицкого горсовета.

“Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимые к коронавирусу, меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации”, – отметил городской голова Алексей Каспрук.

С 17 марта в Черновицкой области введено чрезвычайное положение.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 179 843 человека в более чем 150 странах, 7176 человек скончались.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах) лечат.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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