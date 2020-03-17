 

В Украине зафиксировано семь новых случаев коронавируса, один человек скончался

17.03.2020, 22:05, Новости дня

В Украине зафиксировано семь новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает Министерство здравоохранения страны в Telegram.

“По состоянию на 20.00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них два – летальных”, – сказано в сообщении.

От заболевания скончалась 33-летняя женщина в Черновицкой области. Она стала второй жертвой коронавирусной инфекции (13 марта скончалась жительница Радомышля Житомирской области).

Среди семи случаев, выявленных сегодня, шесть приходятся на Черновицкую область. Кроме умершей, это лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей – год и 10 месяцев и шесть месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая, отметили в Минздраве.

Еще один заболевший – 44-летний мужчина, житель Киевской области, вернувшийся из-за границы.

Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Минздрава Украины исследовала более 640 образцов с подозрением на COVID-19, сказано на странице центра в Facebook.

Издание “Молодий буковинець” пишет, что 33-летняя жительница региона умерла 16 марта, но на момент ее смерти диагноз “коронавирусная инфекция” не был подтвержден.

В Украине по состоянию на 16 марта было подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, один, летальный, – в Житомирской). За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах) лечат.

С 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях введено чрезвычайное положение.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 179 843 человека в более чем 150 странах, 7176 человек скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Елена Малышева рассказала, что ждать от коронавируса россиянам

19.02 / Экс-вратарь “Реала” Касильяс будет баллотироваться в президенты Испанской федерации футбола

29.01 / Большинство украинцев считают движителями реформ Зеленского и правительство – опрос

04.02 / Libération – отпор «сделке века» Трампа стал редким примером европейского единства

21.02 / Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко

11.03 / Курс доллара вырос на открытии Мосбиржи

06.02 / В Воронеже опрокинулась “ГАЗель” с заключенными

23.02 / Петербургский митинг под лозунгом «Против террора и Тьмы»

08.02 / Канделаки разгромила начинание Саакашвили

29.01 / Mattel выпустила Барби с витилиго, а также без волос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика