Минэкономики Украины будет проверять стоимость продуктов и товаров первой необходимости

17.03.2020, 22:05, Новости дня

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства раз в два дня опрашивает ритейлеров о наявности продуктов и товаров первой необходимости, чтобы “обеспечить комфортное прохождение карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность”. Об этом в Facebook сообщил замминистра экономразвития Тарас Высокцкий.

Он добавил, что принятый Верховной Радой закон о противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19 обязывает Кабинет Министров контролировать цены на лекарства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

По словам Высоцкого, Минэкономразвития будет отслеживать цены на муку, хлеб, макароны, гречку, рис, говядину, свинину, сало, мясо птицы, вареную колбасу, молоко, сметану, сыр, масло, яйца, сахар, подсолнечное масло, картофель и соль.

Кожні два дні Мінекономіки робить зріз по торговельних мережах та опитує рітейлерів на предмет наявності продуктів… Posted by Taras Vysotskyi / Тарас Висоцький on Teisipäev, 17. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к вечеру 17 марта общее число зараженных в мире превысило 190 тыс., более 7,5 тыс. человек скончались.

В Украине на данный момент подтверждены 14 случаев заболевания (семь из них – за последние сутки), две женщины – 77-и и 33-х лет – скончались. За границей COVID-19 подтвержден у восьми граждан Украины (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах), одна украинка умерла (она жила и работала в Италии).