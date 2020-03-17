Госдума одобрила проект об ограничении цен на лекарства на время эпидемии

17.03.2020, 21:53, Новости дня

Госдума в первом чтении приняла проект закона, дающий правительству право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации и угрозе эпидемии.

Авторами проекта стали глава «Единой России» в парламенте Сергей Неверов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред ЕР Андрей Исаев и председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, передает РИА «Новости».

В проекте предлагается наделить правительство правом по ограничению максимальных цен на лекарства при ЧС или угрозе эпидемии. Также предусматривается право на установку предельно допустимой розничной цены, если за 30 календарных дней в регионах рост розничных цен на такие лекарства и медицинские изделия составит более 30%.

Документ предусматривает установку таких цен на срок не более чем 90 дней.

Володин подчеркнул, что принятие закона важно именно сейчас, когда руководство государства принимает все меры, чтобы не допустить распространение вируса.

«Наблюдавшийся в последние дни по всей стране острый дефицит медицинских масок и антисептических гелей – следствие не только ажиотажного спроса, но и действий перекупщиков, продающих эти товары небольшими партиями по многократно завышенным ценам. На рост стоимости и отсутствие в аптеках ряда медицинских изделий и лекарств уже жаловались не только граждане, но и власти регионов, которым сейчас важно через механизм госзакупок обеспечить всем необходимым больницы, поликлиники и социальные учреждения. В некоторых субъектах Федерации с начала года стоимость масок и марлевых повязок выросла в три-четыре раза», – сообщил Володин.

Он добавил, что Госдума обеспечит приоритетное рассмотрение законопроекта, чтобы защитить россиян от желающих нажиться на их страхах.

Проект планируется принять во втором чтении 18 марта, в третьем – 19 марта.

Володин отметил, что на текущей неделе Госдума может рассмотреть проект закона о дистанционной продаже лекарств.

Ранее во вторник в Генпрокуратуре сообщили, что в 2019 году перебои с поставками лекарств для льготников наблюдались более чем в 40 регионах страны.