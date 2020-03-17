Лидеры ЕС договорились о запрете на въезд для иностранцев

17.03.2020, 21:53, Новости дня

Главы стран – членов Европейского союза поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд на территорию ЕС сроком на 30 дней, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, ФРГ начнет исполнять эту норму немедленно.

Меркель уточнила, что запрет не распространяется на Великобританию, передает РИА «Новости».

По информации Spiegel, соответствующая договоренность достигнута во время состоявшейся во вторник видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС, передает ТАСС.

Издание сообщает, что полиции ФРГ уже дано указание не пускать в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена на территорию Германии граждан из не входящих в ЕС стран и отправлять их обратно.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что границы Евросоюза и Шенгенской зоны в связи с распространением коронавируса будут закрыты на 30-дневный срок.

До этого США запретили въезд на свою территорию из Европы.

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