Россия направила гумпомощь Ирану для борьбы с коронавирусом
17.03.2020, 21:48, Новости дня
Российская сторона направила гуманитарную помощь Ирану для содействия в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Это было сделано, и возможные дальнейшие шаги в этом направлении нами прорабатываются», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.
Ранее Иран запросил у российской стороны помощь в борьбе с коронавирусом.
В настоящее время число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 16 тыс., всего жертв 988.
Накануне от коронавируса в Иране умерли пятеро бойцов Корпуса стражей исламской революции.
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