 

Россия направила гумпомощь Ирану для борьбы с коронавирусом

17.03.2020, 21:48, Новости дня

Российская сторона направила гуманитарную помощь Ирану для содействия в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Это было сделано, и возможные дальнейшие шаги в этом направлении нами прорабатываются», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.

Ранее Иран запросил у российской стороны помощь в борьбе с коронавирусом. 

В настоящее время число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 16 тыс., всего жертв 988.

Накануне от коронавируса в Иране умерли пятеро бойцов Корпуса стражей исламской революции. 



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