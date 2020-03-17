Подозреваемому в убийстве приятеля подростку в Петербурге предъявили обвинение

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17.03.2020, 21:48, Новости дня

Задержанному за убийство 14-летнего друга подростку в Санкт-Петербурге предъявили обвинение, сообщил адвокат фигуранта Артем Баконин.

«Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Мы не согласны, настаиваем на ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», – сообщил Баконин, передает ТАСС.

Об обнаружении тела подростка с огнестрельным ранением головы ранее сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Близкие погибшего рассказали, что мальчик собирался посетить день рождения одного из своих друзей. Сообщалось, что квартира, около которой обнаружено тело, принадлежит судье.

В начале марта подозреваемый был задержан в Петербурге. Подросток рассказал подробности инцидента и признал вину.



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