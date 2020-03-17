Андрей Нечаев: «Бюджет будет трещать по швам и придется залезать в Фонд национального благосостояния»

17.03.2020, 21:43, Новости дня

Правительства разных стран в срочном порядке вырабатывают меры по поддержке своих экономик в условиях пандемии коронавируса и волатильности на мировых рынках. Во вторник пакет экстренных мер обнародован и в России, сообщают СМИ.

При этом кабмин РФ пока не собирается сокращать бюджетные расходы.

«Полный экономический эффект от происходящих событий на настоящий момент не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости», – указывается в совместном заявлении ЦБ и правительства.

Для реализации намеченного плана предполагается использовать резерв в 300 млрд рублей, а также увеличить лимит государственных гарантий.

В свою очередь, по данным Washington Post, администрация президента Дональда Трампа ожидает от Конгресса одобрения пакета мер стимулирования в размере 850 миллиардов долларов для нивелирования экономических последствий от распространения инфекции.

Русская служба «Голоса Америки» попросила оценить усилия правительства Михаила Мишустина в контексте коронавирусной проблемы экс-министра экономики России, профессора Андрея Нечаева.

Виктор Владимиров: Насколько, по-вашему, эффективны и оправданы предложенные кабмином меры?

Андрей Нечаев: Об их эффективности мы узнаем потом, когда выяснится, какого размера достиг спад экономики или, наоборот, его удастся предотвратить и даже сохранить некий символический рост, что лично у меня, честно говоря, вызывает сомнения. Меры очень разноплановые.

Некоторые вызывают явные сомнения. Ну, например, отсрочка в выплате дивидендов госкомпаниями. Это явно пролоббированная мера. Государство защищает свои компании, хотя они и не являются самыми пострадавшими в нынешней ситуации. Мне кажется, что в первую очередь надо было бы сделать упор на поддержку граждан. Сейчас, в условиях неизбежного скачка инфляции, после девальвации рубля будет нанесен очень серьезный удар по карману населения. А реальные доходы россиян и без того 6 лет подряд падали, затем полтора года стагнировали.

Поэтому, на мой взгляд, требуется, например, вначале приостановка, а потом законодательная отмена подоходного налога для малообеспеченных слоев населения. Необходимо увеличить индексацию пенсий и размер детских пособий. Понятно, что семьи с детьми сегодня наиболее уязвимы. Нужно шире использовать и мировой опыт. Во многих странах уже замораживают требования по кредитам.

Ряд стран использовал такую меру, как приостановка оплаты коммунальных платежей (в частности, это сделали во Франции – В.В.). В общем, есть где проявить креативность и изобретательность. Пока наше правительство задействует очень малую часть из имеющего в его распоряжении арсенала инструментов.

В.В.: Известно, что Германия и США предполагают выделить на эти цели в разы больше денег. Что мешает России пойти по этому пути?

А.Н.: У них (Германии и США) просто экономики гораздо больше и бюджет сильнее, поэтому тут мы с ними соревноваться не можем. Но и те 300 миллиардов (рублей), о которых сейчас идет речь, эта сумма, конечно, даже по нашим меркам символическая. Это безусловный факт. Видимо, правительство опасается за ситуацию с бюджетом.

С другой стороны, госчиновники делают такие необоснованно оптимистичные заявления, что при цене нефти около 30 долларов за баррель российская экономика в течение десяти лет будет успешно справляться с трудностями.

Однако ясно, что бюджет будет трещать по швам и придется залезать в Фонд национального благосостояния. Миллиардом долларов тут явно не обойтись. Понадобятся по крайней мере триллионы рублей. К тому же цены на нефть продолжают падать. Поэтому нагрузка на бюджет возрастает.

В.В.: Агентство Блумберг прогнозировало, что курс доллара может стать 1 : 97. Возможен такой сценарий?

А.Н.: Все будет зависеть от того, какой окажется цена на нефть. Если случится какой-то экстрим, и она упадет до 10 долларов за баррель, как это было, когда я работал в правительстве, за доллар могут давать и сто рублей. А если она будет ходить вокруг 30 долларов (за баррель), то оценка Блумберга мне представляется сильно завышенной.

В.В.: Путин во вторник призвал Генпрокуратуру контролировать ситуацию с необоснованным завышением цен на продукты. Насколько это реалистично?

А.Н.: Собственно, за исключением тех тарифов, которые устанавливает само государство – на электроэнергию, пассажирский транспорт и так далее – никаких инструментов административного воздействия на цены у нас нет, и слава богу. Поэтому мониторить цены можно. Там, где имеет место какой-то монопольный сговор, чего в розничной торговле вроде практически не бывает за исключением, может, только бензина, антимонопольная служба вправе применить власть.

Но вообще ожидать, что в условиях девальвации рубля цены не будут расти – это большая наивность. Тем более, что при подавлении конкуренции в стране инфляционный шок от девальвации оказывается гораздо выше, чем можно было бы ожидать, исходя из масштабов самой девальвации и доли импортного потребления.

Потому что когда у вас есть конкуренция, то на смену импортным товаров, хотя бы частично, приходят отечественные. А когда конкуренция подавлена, отечественный производитель элементарно повышает цены вслед за импортными. Не надо забывать о том, что импортируется не только оборудование, но и сырье. Так, значительная часть импортозамещения по части сыра идет с использованием пальмового масла, которое непременно будет дорожать. Следовательно, цены на мало полезный для здоровья граждан сыр тоже вырастут.