Итальянка рассказала о трудностях жизни при всеобщем карантине, вызванным коронавирусом

17.03.2020, 21:42, Разное

Италия по-прежнему лидирует в списке европейских государств по количеству зараженных коронавирусом. Не так давно, местные власти приняли решение о тотальном карантине. В интервью СМИ итальянка Леила Альберти пояснила о ситуации на «Апеннинском полуострове».

На сегодняшний день в Италии обнаружено не менее 24 000 случаев коронавируса, более 2,1 тысячи – смертельные, почти 2,8 тысячам пациентов удалось выздороветь. Многие заболевшие находятся дома ввиду стабильного состояния, а вот 1800 требуется регулярная медпомощь. По словам итальянки, передвижение по территории страны ограничено, исключения – лишь в случае острой необходимости. Для выезда в другой город необходима специальная справка: при первом нарушении регламента грозит штраф в размере 250 евро, при втором – даже тюремное заключение, пишет издание «ПолитЭксперт».

Продуктовые магазины работают лишь по несколько часов в день: к тому же, туда запускают только группами по 5 человек, а покупки должны продлиться не более 6 минут. Школы, музеи, рестораны – все это в стране пока не работает. Общественный транспорт, супермаркеты, аптеки и банки функционируют в прежнем режиме, подчеркнула Леила.

Впрочем, итальянцы все равно сохраняют положительное настроение, считая меры местного правительства правильными. Иностранные граждане, находящиеся в Италии, экстренно эвакуируются. Более того, сейчас со страной активно сотрудничает Китай, где коронавирус постепенно идёт на спад после 3 месяцев с начала эпидемии.