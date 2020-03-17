 

Hyundai выплатит кредиты за уволенных из-за коронавирусов клиентов в США

17.03.2020, 21:42, Разное

Компания Hyundai собирается простимулировать продажи своих автомобилей на фоне обрушения авторынка. Теперь она будет в течение полугода выплачивать автокредиты уволенных из-за коронавируса клиентов.
Данная программа станет действовать лишь ограниченный срок: с 14 марта по 30 апреля и только на территории США. Те потребители, которые примут решение купить новый автомобиль Hyundai в это время, станут получать как выплаты от южнокорейской фирмы, так и возможность отложить последующие платежи на 90 дней. Представители компании хорошо осознают неопределенность, которая связана с коронавирусом, а также испытываемое клиентами беспокойство из-за эпидемии. Они выразили надежду, что принимаемая программа от потери работы в данное время даст возможность меньше волноваться, если их уволят.

Опасная эпидемия оказала огромное воздействие на многочисленные отрасли по всей планете, включая авторынок. В результате он обрушился на 20%. В США при этом на февраль реализация новых транспортных средств увеличилась на 8,3%, достигнув 1,3 миллиона единиц.

В Южной Корее Hyundai считается самым крупным изготовителем автомобилей и четвертым в мире. Главный офис находится в столице государства Сеуле. Работает фирма с конца 60-х годов. В 1998 году поглотила другой южнокорейский бренд – KIA, в 2000 году вошла стратегический альянс с DaimlerChrysler, который просуществовал несколько лет. Корпорации принадлежит ряд фабрик на родине, включая крупнейший в мире в Ульсане, РФ, Бразилии, Чехии и иных странах.



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