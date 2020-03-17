Ученые выяснили малоизвестные свойства клопов

17.03.2020, 21:42, Разное

Ученые из Великобритании на протяжении нескольких месяцев занимались изучением вопроса о размножении постельных клопов. В процессе работы они выявили ранее неизвестные свойства этих существ.

Биологи Шеффилдского университета проанализировали образцы ДНК нескольких видов клопов и смогли определить, что они возникли на планете не менее 116 миллионов лет назад. Клопы научились быстро размножаться и отличаться поразительной живучестью, что может им помочь выжить даже в ядерной войне. Также британские специалисты опровергли факт, что кровососущими паразитами оказались летучие мыши. Результаты исследования продемонстрировали, данные насекомые появились на Земле на десятки миллионов лет ранее вышеупомянутых особей. Пока не ясно, чью кровь они пили в то время.

Ученые утверждают, клопы в настоящее время ведут себя странно и по-особому все делают. Эксперимент будет продолжаться еще как минимум 15 лет для сбора генетического материала этих существ.

Клопов относят к отряду полужесткокрылых, их всего почти 40 000 видов и пять десятков семейств. Среди этих насекомых можно встретить комменсалов и инквилинов. Определенные семейства проживают ассоциациями с муравьями, некоторые виды существуют в паучьих сетях. Кроме того, клопы являются единственными (помимо жуков) насекомыми, адаптировавшимися к обитанию в воде.