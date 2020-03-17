Мнение: Реакция китайских предприятий на эпидемию коронавируса в КНР

17.03.2020, 21:35, Разное

О том, как действовали крупные китайские компании в период пика вспышки коронавируса в Китае.

Реакция китайских предприятий на эпидемию коронавируса в КНР

Наткнулся на интересную статью в китнете, а если точнее, на «Вэйсинь-ВиЧате», ссылка на оригинал внизу.

Решил пересказать краткое содержание написанного. Думаю, многим будет интересно.

Копнём поглубже! Чем занимались “пропавшие из СМИ" китайские богачи во время эпидемии?

Есть такая старинная китайская поговорка: когда небеса падают, большерослые его поддерживают. Время подтвердило точность народной мудрости. Вспышка была настолько серьезной, что Ухань, Хубэйи даже вся страна нуждались в поддержке. Но в тоже времяу простого народа силы ограничены, мало что можно сделать самим. И вот тогда-то и нужны те самые длинные, чтобы небо поддержать. А кто эти самые большерослые у нас? А это те крупные компании, которые все хорошо знают: Али-баба, Тэнсюнь, Байду, Цзиндун, Додо, Ваньда, Хуавэй …

В разгар эпидемии в китайских СМИ больше внимания уделялось врачам, пациентам, провинции Хубэй и Уханю … Меньше всего говорили о компаниях.

И так, как же сдали экзамен на проф. пригодность всем известные компании?

Автор статьи до конца борьбы с эпидемией наблюдал за этими компании и ставит всем 5!

А теперь поподробнее:

Денег не хватает? Мы дадим!

По началу с вирусом не всё было ясно, никто не знал что делать, как быть.

Итак, первая реакция всех предприятий: возьмите у нас денег!

Счёт у интернет- гигантов, по сути, начинался со 100 миллионов юаней.

Ванъи – 100 миллионов.

Додо – 100 миллионов.

Куайшоу – 100 миллионов.

Группа Мэйтуань – 200 миллионов.

Байду – 300 миллионов.

Пекинский гигант интернет технологи БайтДанс изначально выделил 200 миллионов, затем добавили ещё 191 миллионов,так общая сумма увеличилась до 391 миллиона юаней.Этиденьги в основном были предназначены для медицинских работников , работающих на передовой и больным , по 100 тыс. юаней на человека , и по миллиону тем, кто погиб при исполнении долга .

Тэнсюнь сначала пожертвовал 300 миллионов юаней . Тэнсюнь сначала пожертвовал 300 миллионов. После этого еще дополнительно 200 миллионов. По состоянию на 8 февраля Тэнсюнь внёс еще один миллиард юаней, в общей сложности 1,5 миллиарда.

В начале корпорация Али-баба создала миллиардный фонд на покупку медицинских материалов, а за т ем еще вложила 1 миллиард на поддержки сельхоз производителей и 20 миллионов для коллектива академика Чжун Наньшаня, главного эпидемиолога. Между тем , Ма Юнь (Джек Ма) лично пожертвовал 100 миллионов. Это уже 2,12 миллиарда.

Это всего лишь часть пожертвований от интернет- гигантов. Есть ещё, трудно всех проследить.

По состоянию на 30 января взносы 800 предприятий по всей стране достигли 13 миллиардов народных юаней КНР.

Куда эти деньги ушли, думаю, не стоит беспокоиться: богачи не дураки, счёт деньгам знают.

Цао Дэван, пожертвовавший 150 миллионов сказал:

Провери куда ушли мои деньги, всё до копеечки проверим, как погасим вспышку.

Не хватает масок? Берите!

Помимо денежных взносов, что весьма интересно, так это то, что почти все крупные компании с энтузиазмом взялись решать проблемы на передовой .

Никто от них этого не требовал, все они действовали по личной инициативе, указывая на самые слабые звенья в профилактике и борьбе с эпидемией.

После вспышки болезни в Ухане, в город сразу начали поступать медикаменты. Было собрано медикаментов и сопутствующих материалов на 300 миллионов юаней и сращу же доставлено на сумму в более 50 миллионов：

Транспортный гигант Цзиндун открыл специальный канал для поставок в Ухань, пожертвовав 1 миллион масок и 60 000 предметов медицинского назначения. Это были первые поставки в зону бедствия, произведенные с помощью интернета.

Али-баба-Интернешнл сразу же начал "глобальный поиск", закупая маски, защитную одежду, очки и другие важнейшие материалы из десятков стран. За короткое время, 6,5 миллиона наименований медицинских товаров было обработано и доставлено без задержек в Ухань.

Тэнсюнь также отличился закупая материалы по миру, организуя чартерные поставки и доставку точно в руки тем, кому эти поставки были необходимы. Всё это было организовано в самые первые дни, когда ещё мало кто понимал, что происходит. 30 января в 7 часов вечера в аэропорту Уханя приземлился чартерный рейс, самолет был загружен мед. товарами из Великобритании и Японии: 4,5 миллиона единиц медицинской защитной одежды,100 000 масок. Эта молниеносная поставка решила проблему нехватки спецодежды.

По состоянию на 9 февраля Тэнсюнь совместно с партнерами закупил по всему миру 335 000 масок, 120 000 комплектов защитной одежды, 225 000 подгузников для взрослых, а также множество защитных перчаток, очков, дезинфицирующих средств, вентиляторов, градусников , спирта, наборов для тестирования и других противоэпидемических материалов.

В то время, когда внутренние поставки были в напряженной стадии, эти компании, благодаря своим глобальным возможностям, эффективно и точно решали многие проблемы. Это достойно уважения!

Помощь продолжает поступать:

Корпорация Додо пожертвовала провинции Хубэй 1 миллион медицинских масок, 20 000 комплектов защитной одежды, 200 000 медицинских перчаток, 30 тонн немецкого медицинского дезинфицирующего средства и партию нового оборудования для тестирования заболевания стоимостью почти на 10 миллионов .

Ванъи тщательно отобрала почти 200 000 защитных масок, 50 000 одноразовых таблеток алкоголя, дезинфицирующего средства для рук, спрея для рук и других защитных средств бесплатно поставив всё это хубэйцам и организовала. Кроме того, компания мобилизовала почти 1 миллион необходимых защитных материалов, чтобы обеспечить пользователей по всей стране.

Все это можно легко проверить. Информация доступна.

Проблемы с питанием? Доверьте нам!

После того, как Ухань был закрыт, в какой-то момент стало питание медработников обернулось проблемой.

31 января четыре больницы в Ухане обратились за помощью – в столовых не хватает еды, мед. персонал физически перегружен, недоедает. Срочно требовались с фрукты и овощи.

Вот чтио сразу же было доставлено в одну из больниц: 350 кг краснокочанной капусты, 500 кг капусты,100 кг огурцов, 100 кг помидоров, 50 кг фасоли, 100 кг брокколи,3500 шт. яблок. Этого достаточно для недельного питания 500 медицинских работников больницы . После того, как бригада по борьбе с эпидемией получила заказ, немедленно началась работа по срочной заготовки свежих овощей и фруктов из всех районов страны. Всего через два дня в четыре больничных столовых было доставлено 100 тонн овощей и фруктов , капусты, брокколи, картофеля, зеленого перца и более 20 000 яблок……

Этого достаточно для месячного питания 5000 медицинских работников на передовой по борьбе с эпидемией.

Помощь сельским производителям

После вспышки эпидемии многие крестьяне лишились возможности сбывать произведённые фрукты и овощи. Тонны манго, клубники, капусты, помидор, других овощей оставались несобранными на полях.Крестьяне не могли ничего поделать , кроме как смотреть, как плоды их труда гниют на корню.

В то же время, прервались поставки сельхозпродукции на рынок. И опять, крупные компании начали действовать и совместно запустили программу "Помощь селу" по организации продаж с/х продукции. В течение очень короткого периода времени программа помогла реализовать большое количество овощей и фруктов и тем насытив рынок.

Наживаешься на трудностях государства? Прикроем твою лавочку!

В то время, когда страна борется с эпидемией, кучка несознательных граждан пользуясь случаем пыталась и пытается навариться на трудностях в стране.

Цзиндун и Али-баба выпустили заявление : запретить повышение цен на маски.

Также было объявлено, что по состоянию на 4 февраля Али-баба перехватила и удалила 570 000 масок сомнительного происхождения, очистив 15 магазинов от незаконной продукции, дела на пять магазинов были переданы правоохранительным органам.

Али-баба также посодействовала правоохранительным органам 14-ти провинций , обнаружив 128 случаев продажи контрафактных масок и других нарушений, сдав органам 65 подозреваемых.

Затем компания запустила ряд мер по поподдержке для малых и средних предприятий: снизили операционные расходы интернет-платформы, выдали беспроцентный кредит для торговцев из Хубэя, субсидировав курьеров и т. д. .

Ещё один интересный момент:

10 февраля на пресс-конференции в Госсовете, глава Министерства гражданских дел отметил: “Кто сможет разработать программное обеспечение для борьбы с эпидемией в сообществе, тот сделает большое дело”. Сразу же были запущены программы по регистрации медицинскух карточек, уведомления о вспышке болезни, удаленной онлайн- регистрации, проверки температуру тела, определению групп риска и продвижению информации о состоянии здоровья жителей. Много каких новинок!

К вышесказанному можно относиться по разному, можно считать пропагандой, но факт есть факт – китайские миллирдеры не поскупились и помогли стране.

У них есть деньги, есть технологии, идеи, свои семьи. Когда страна больше всего нуждалась, они все как один, не колеблясь, внесли большой вклад.

В трудные времена, общество нуждается в героях, и, как оказалось, в наличие героических предприятий. Потому что сила крупного предприятия в десять миллионов раз больше, чем у обычного человека .

Коллективный дебют китайских компаний был безупречным.

Те предприятия, которые граждане КНР обычно поддерживали и которым доверяли, не подвели народ в критический момент.

От себя добавлю: Китай таки показал миру уровень высокой организации и единства государства и общества, а китайская буржуазия – свою национально ориентируемую сущность. Почему так дружно корпорации встали на защиту страны от вируса, будет масса мнений и кривотолков. Ясно одно – политика Си пользуется поддержкой буржуазии. А если даже и не так, то у Си, похоже, достаточно сил, чтобы буржуазия шла в фарватере его политики. А ведь могли бы в январе-феврале бойкотировать все мероприятия, проводимые КПК. Думается, что и китайское руководство и буржуазия понимают, что образование КНР вообще, и успешное развитие страны после 1979-го, даёт китайцам шанс – сделать Китай великим. Это всех, видимо, и объединяет. Китайскую буржуазию с абрамовичами и дерипасками равнять точно нельзя.

Умом социализм с китайской спецификой не понять, аршином общим не измерить.

оригинал: https://mp.weixin.qq.com/s/9_y6tdLJbpTshWbof2FCQA

https://sinologist.livejournal.com/442499.html – цинк

Могу отметить, что автор упускает момент государственного участия в крупном китайском бизнесе, в том числе и скрытого (об этом можно почитать например вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/5048955.html), поэтому крупный китайский бизнес не обязательно "весь такой сознательный" – вполне возможно, что в ЦК "сделали предложение, от которого китайские миллиардеры не смогли отказаться" (если что, в Китае не стесняются расстреливать миллионеров и миллиардеров https://www.bbc.com/russian/international/2015/02/150209_china_tycoon_execution).

Но тем не менее, то, что китайцы подключили для решения проблемы крупный бизнес (безотносительно уровня добровольности), показывает готовность КНР к осуществлению чрезвычайных мобилизационных мероприятий, которые показали по сравнению с Европейским Союза более высокую эффективность.