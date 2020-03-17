 

«Левада-центр»: только каждый десятый россиянин видит проблему для себя в западных санкциях

17.03.2020, 21:35, Разное

87% участников опроса «Левада-центра» заявили, что не видят в санкциях стран Запада серьезных проблем или проблем как таковых для себя и своей семьи — максимум с начала проведения исследований в 2014 году.

О серьезных проблемах вследствие санкций сейчас сказал каждый десятый опрошенный — тогда как весной 2015 года об этом говорил каждый третий (33-34%), а в 2018 году почти каждый пятый (18%).

Обеспокоенность санкциями со временем также снизилась: в последние несколько лет ее испытывает только около трети россиян, тогда как две трети опрошенных (66-68%) это уже не интересует — в 2014 году этот показатель опускался до 40-46%. Несмотря на это, доля сторонников налаживания отношений с Западом остается на максимальном уровне в 79%.

«Да плевать на них, на эти санкции», — говорил президент Владимир Путин в опубликованном накануне интервью ТАСС. По его словам, РФ потеряла из-за санкций 50 млрд долларов, но смогла их компенсировать. В целом, негативные последствия ощущают обе стороны, а в ряде сфер, например, по числу рабочих мест, Европа потеряла даже больше, пояснил Путин.

Источник: Новая газета



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