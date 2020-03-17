Медики опровергли существующие мифы о борьбе с растяжками кожи

17.03.2020, 21:30, Разное

История так называемой борьбы с растяжками на коже отличается длительностью и отсутствием значимых побед. Медики попытались опровергнуть существующие мифы о возможности их устранения.

Возникновению дефекта кожи в виде узких волнистых полос подвержены люди независимо от половой принадлежности, хотя чаще всего навязчивое желание вернуть идеальную гладкость преследует все-таки женщин. Стрии, такое название носят образования в медицине, связаны с разрывами коллагеновых волокон, на месте которых и возникают рубцы розового или лилового цвета. Резкое изменение индекса массы тела в результате различных причин и приводит к такому явлению. Это может быть связано с подростковым возрастом, приемом гормональных препаратов, беременностью у женщин, значительным похудением или набором веса. Процесс связывают и с генетической предрасположенностью к образованию стриев.

Необходимо помнить, что собственными силами убрать косметический дефект нельзя. «Крем от растяжек» — это маркетинговая уловка, предназначенная для доверчивых потребителей. В лучшем случае, как и прием БАДов, появится возможность увлажнить и оздоровить кожные покровы, но растяжки не исчезнут, хотя и могут немного побледнеть. Если эстетическая особенность кожи вызывает состояние «ненависти к своему телу», клиники могут предложить некоторые процедуры весьма внушительной стоимости. К ним относят лазеротерапию, различные виды пилинга, которые связаны с болезненными ощущениями, инъекции, а также хирургические пересадки кожи.

Доступность тату позволяет некоторым замаскировать полоски в особо проблемных местах, большинство же пытается спокойно воспринимать дефекты кожи. Возможности фотошопа устраняют этот эстетический, по мнению некоторых, недостаток на фото, хотя отдельные бренды и модели даже не стремятся «прятать» его.