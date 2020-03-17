Анонсирован визит Владимира Путина в Крым

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17.03.2020, 21:30, Новости дня

Президент Владимир Путин 18-19 марта посетит Крым, сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин с рабочей поездкой посетит Крымский полуостров. Глава государства в Севастополе проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя. Кроме того, глава государства вручит государственные награды строителям Крымского моста», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Также президент проведет встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым.

В понедельник глава государства присвоил бизнесмену Аркадию Ротенбергу звание Героя труда РФ «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.



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