Константин Малофеев: поправки к Конституцию сделают Россию сильнее

17.03.2020, 21:30, Разное

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев выступил на открытии важного народного собрания в Челябинске. По словам предпринимателя, важно принять поправки в Конституции России, потому как эти нововведения сделают страну только сильнее.

Константин Малофеев заявил, что в настоящее время на территории РФ происходят серьезные изменения – обсуждаются поправки в главный закон государства – Конституцию, и в данной процедуре задействованы все важные структуры и лица, включая парламент и главу государства. Конечным этапом этой ответственной работы окажется всенародное голосование. Бизнесмен отметил, что нововведения указывают на верный стратегический курс «Русская мечта 2050» ВРНС, где основой проводимой властями страны политики являются забота о семье и сбережение народа. Всем этим пунктам уделяется место в новой Конституции, информирует mk.ru

Учредитель «Царьграда» считает важными те моменты, связанные с традиционализмом и семьей, как таковой. Так, старшие поколение обязаны делиться собственным опытом и знанием с младшим, а без этого общество лишится привычных основ. Они, в свою очередь, тесно связаны со статьей о государствообразующем этносе, русском языке, и это поддержано многими малыми народностями России.

Продолжая свое выступление на форуме, православный бизнесмен выразил убеждение, что правопреемственность в истории страны тоже найдет место в обновленном Законе. Он призвал каждого гражданина отдать личный голос за данные поправки, которые «сделают Россию сильнее». Упомянул Малофеев и религию. По его словам, важно упоминание Бога в Конституции, но каждый, кто пожелает убрать соответственное изменение в документе, будет вынужден совершить своеобразную революцию. Пообещал оратор постараться, чтобы РФ не пошла по такому пути, а двигалась лишь вперед и к новым целям.

Константин Малофеев 17 марта почтил память премьер-министра Российской империи времен последнего императора Николая II Петра Столыпина совместно с парламентарием Павлом Пожигайло и митрополитом Григорием. Они побывали возле его памятника и возложили цветы.