У газеты «Ведомости» сменились владельцы

17.03.2020, 21:30, Новости дня

Владельцы АО «БНМ», которое издает газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review, Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур договорились о продаже 100% акций издателю Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу.

«Группа медиаинвесторов в составе В. Воронова Д. Кудрявцева и М. Помпадура, контролирующая акции и долговые обязательства и входящая в Совет Директоров АО «БНМ» (издателя «Ведомостей», «Гарвард Бизнес Ревью Россия» и других проектов), достигла соглашения о продаже всех связанных с этим проектом акций и активов, переуступке соответствующих прав как владения, так и управления. Предварительная договоренность о продаже достигнута с совладельцем газеты «Версия», издателем Константином Зятьковым и российским предпринимателем Алексеем Голубовичем, которые будут выступать в возможной сделке как частные лица», – говорится в заявлении, которое публикует газета «Ведомости».

Информацию о продаже активов также подтвердили Кудрявцев и Воронов. В разговоре с изданием Кудрявцев уточнил, что сделка должна быть закрыта в течение одного-двух месяцев, однако уже с 18 марта, начнется переход активов под управление новых владельцев.

«Мы (с Голубовичем, – прим. ВЗГЛЯД) покупаем этот актив на паритетных началах», – сообщил Зятьков, не ответив на вопрос о том, будет ли у кого-то из партнеров приоритетное право по управлению активом.

Стороны договорились не разглашать цену, отметив, что она «определена с учетом всех рыночных параметров».

«Ведомости» издаются с 1999 года. До 2015 года изданием на паритетных правах владели российско-финский издательский дом Sanoma, британская FT Group (издатель Financial Times) и американская Dow Jones & Co (издатель The Wall Street Journal).

После принятия в РФ закона об ограничении иностранцев в СМИ, партнеры продали актив Кудряцеву, Воронову и Помпадуру.