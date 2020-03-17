 

Наташа Королева приобрела для защиты от коронавируса дизайнерскую маску с камнями

17.03.2020, 21:30, Разное

Наташа Королева призналась Instagram-фолловерам, что всегда ее тянет к красоте. В этот непростой из-за распространяющегося коронавируса период артистка не изменила себе и приобрела дизайнерскую маску, усыпанную камнями.
На видео Наташа Королева предстала в этом защитном аксессуаре. Респираторная маска изготовлена, как отметила звезда, согласно «всем медицинским требованиям». На черной ткани можно видеть нашитые камни разной формы и размеров, придающие защитному изделию изящества.

Артистка посоветовала девушкам поднимать себе настроение такими дизайнерскими творениями и оставаться в любой ситуации красивой. Королева в этот непростой период решила следовать девизу, что коронавирус обойдет красоту стороной, и верит в это. «Артисты всегда остаются артистами», – подчеркнула звезда, призвав поклонников не падать духом.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Личное: Равнодушие

16.01 / Новые модели Porsche 718 GTS 4.0 и Boxster GTS 4.0 появятся на российском авторынке

29.12 / Мнение: Укрощение «фейсбука», башня из слоновой кости и пересадка чиновников на такси

29.01 / Елизавета Галкина станцевала с Аллой Пугачевой и попала на видео

27.02 / Андрей Разин ответил на слова Льва Лещенко по поводу обращения к психиатру

12.03 / Специалисты рассказали о различиях Huawei P40 Pro и P30 Pro

02.01 / Мнение: Феминизм наступает!

14.01 / Арктические гонки

16.01 / Ученые нашли новый способ лечения рака поджелудочной железы

30.01 / Грозит арест: экс-полицейским по делу Голунова предъявили обвинения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика