Наташа Королева приобрела для защиты от коронавируса дизайнерскую маску с камнями

17.03.2020, 21:30, Разное

Наташа Королева призналась Instagram-фолловерам, что всегда ее тянет к красоте. В этот непростой из-за распространяющегося коронавируса период артистка не изменила себе и приобрела дизайнерскую маску, усыпанную камнями.

На видео Наташа Королева предстала в этом защитном аксессуаре. Респираторная маска изготовлена, как отметила звезда, согласно «всем медицинским требованиям». На черной ткани можно видеть нашитые камни разной формы и размеров, придающие защитному изделию изящества.

Артистка посоветовала девушкам поднимать себе настроение такими дизайнерскими творениями и оставаться в любой ситуации красивой. Королева в этот непростой период решила следовать девизу, что коронавирус обойдет красоту стороной, и верит в это. «Артисты всегда остаются артистами», – подчеркнула звезда, призвав поклонников не падать духом.