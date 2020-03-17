Чем заняться во время карантина: онлайн-премьеры спектаклей, фильмов, концертов, бесплатные курсы и даже digital-бары

17.03.2020, 21:26, Разное

В связи с эпидемией COVID-19 и постановлением правительства Москвы о запрете собираться более чем 50 человек до 10 апреля начали отменяться спектакли, вручения премий, фестивали и официальные мероприятия, а также прокат фильмов. Теперь мы не можем больше посещать театры, музеи, кинотеатры, концертные залы, кафе, бары, клубы, рестораны и другие общественные пространств с большим скоплением людей, чтобы не допустить распространения болезни. Чем заменить образовавшиеся лакуны в расписании? Как с пользой провести время и что можно делать дома, не выходя из комнаты? Рассказываем о платформах, предоставивих бесплатный доступе к различным ресурсам.

Посмотрите фильмы и сериалы

Создайте список watch-list на IMDB, а вот сервисы, где можно это сделать бесплатно и легально. Площадок много – у каждой права на определенный контент.

Tvzavr

Интернет-кинотеатр Tvzavr подарил доступ на три месяца всем, кто попал под карантин. Чтобы получить бесплатную подписку на видеосервисе, необходимо прислать фото своего больничного листа, e-mail и свои ФИО на почту [email protected]

Что смотреть: здесь неплохая подборка современного отечественного и советского кино.

Кинопоиск

Главный кинопортал России предоставляет зрителям бесплатную подписку на КиноПоиск HD до конца апреля. По промокоду POKAVSEDOMA доступны более 7 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, а также пользоваться всеми возможностями Яндекс.Плюс – это Яндекс.Музыка без ограничений, скидки в Яндекс.Такси и другие преимущества.

Что смотреть: сервис предлагает пересмотреть или осилить все самые знаменитые франшизы – “Гарри Поттер”, “Мстители”, “Форсаж”, Бондиану, ну а самым маленьким – “Смешариков”. Сериалы: “Друзья”, “Прослушка”. Можно поставить цель и увидеть наконец все те фильмы, которые получили “Оскар” или были номинированы.

Три сезона главного феминистического сериала планеты “Рассказ служанке” скрасят ваши будни во время самоизоляции

more.tv

Онлайн-сервис more.tv предлагает зарегистрироваться и вести код SIDIMDOMA в личном кабинете для получения премиального доступа.

Что смотреть: сериалы “Рассказ служанки”, “Блудный сын”, “Корни”, “Моя гениальная подруга”, “Крестики-нолики” и др.

Premier

15 марта онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ ко всему своему контенту. Чтобы получить бесплатный доступ, надо пройти регистрацию и обновить приложение Premier до последней версии.

Что смотреть: сериалы “Эпидемия”, “Домашний арест”, “Звоните ДиКаприо!”, “Учителя”, “Бихэппи”, “Мёртвое озеро”, “Секта” и другие.

Okko

На Okko запущен специальный чат-бот, с помощью которого можно получить промокод тем, кто на карантине. На Okko около 25 тыс. фильмов и сериалов.

Что посмотреть: самый кассовый российский фильм за всю историю – “Холоп”, лауреат “Оскара” фильм “Паразиты”, а также лекции TED и многое другое.

Театральные премьеры в Сети

Большой театр

Предлагает посмотреть 26 марта на Новой сцене – премьерный спектакль «Танцемания (сделано в Большом)”, 29 марта – балет Сергея Прокофьева “Ромео и Джульетта” в постановке Алексея Ратманского, 19 апреля – балет на музыку Габриэля Форе, Игоря Стравинского и Петра Чайковского “Драгоценности” в хореография Джорджа Баланчина.

Театр на Таганке

Запланированные на 28 и 29 марта премьерные показы спектакля “Снегурочка” состоятся – целиком и полностью онлайн. Спектакль “Ле Тартюф. Комедия”, показ которого был назначен на 3 апреля и полностью проданный еще несколько недель назад, тоже будет показан онлайн.

Мариинский театр

17 марта, 19.30 – Творческая мастерская молодых хореографов в рамках XIX Международного фестиваля балета “Мариинский”. 22 марта, 19.00 – “Семь концертов для арфы с оркестром”, Закрытие IV Международного фестиваля арфы “Северная лира”.

Концерты тоже теперь онлайн

На платформе STAY должны появиться вскоре онлайн-концерты. PR-агентство из Петербурга Doing Great Agency помогает с технической частью культурным проектам. Сервис заработает в ближайшее время, но уже сейчас можно зарегистрироваться или подать заявку на концерт на сайте.

МКЗ “Зарядье” сегодня проведет онлайн-трансляцию концерта “Времена года” с участием актрисы театра и кино Дарьи Мороз и пианиста, художественного руководителя фестиваля ArsLonga Ивана Рудина.

Венская опера 17 марта бесплатно покажет – “Трех сестер”, 18 марта – “Валькирию”.

Метрополитен-опера запускает онлайн-трансляции в 19.30 по нью-йоркскому времени (в 02.30 мск следующего дня), но доступны они будут еще 20 часов. 17 марта – “Богема” с Анджелой Георгиу. 18 марта “Трубадур” – запись 2015 года с Анной Нетребко и Дмитрием Хворостовским.

Бесплатные онлайн-курсы

Научитесь наконец готовить что-то посложнее макарон по-флотски

Кулинарная школа Novikov School открыла бесплатный доступ к видео-урокам на целый месяц. На сайте собрано более 300 кулинарных мастер-классов по различным направлениям от известных российских и зарубежных шеф-поваров и кондитеров – от простых салатов и супов до домашней итальянской пасты, стейков и изысканных десертов. На видео подробно разбираются все стадии приготовления блюда, поэтому повторить их не составит труда, а продукты всегда можно заказать с доставкой.

Чтобы получить бесплатную подписку на месяц до 16 апреля, нужно ввести промокод: “КАРАНТИН”.

Займитесь самообразованием

“Радио Arzamas”

Чтобы получить доступ к курсам, подкастам и другим материалам образовательного ресурса, нужно вбить код “КАРАНТИН” на странице в браузере. Он будет действовать до 15 апреля.

Что слушать: можно наконец погрузиться в философию, религию, литературу, в том числе и в медицину.

Bookmate

Сервис Bookmate вместе с издательством книг о современной культуре «Гараж» октрыл бесплатный доступ к двадцати книгам.

Что читать: “Пикассо о нас не слышал” Владимира Сальникова (сборник избранных статей о культуре сменяющих друг друга десятилетий – от 1960-х до начала 2000-х), “Тайна нашего времени” Павла Пепперштейна (сборник рассказов) и др.

“Альпина”

Издательство предоставило бесплатный доступ к 70 книгам различной тематики – от прокачки памяти до религиоведения. Можно зайти на сайт «Альпина.Книги» или скачать приложение, зарегистрироваться и добавить промокод GIFT_STAYHOME.

Что читать: “Рецепт счастья. Принимайте себя три раза в день” Е. Сигитова, “Вера против фактов: почему религия и наука несовместимы” Д. Койна, “Суперпамять за семь шагов” А. Сафронов.

“Синхронизация”

Культурная платформа “Синхронизация” предлагает присоединиться к онлайн-курсам “История искусства в 10 шедеврах” и “История кино в 10 фильмах”. Для этого нужно просто ввести свои фамилию, имя и почту на странице лектория. Курс состоит из видео, а также текстовых материалов, в конце придется доказать, что вы внимательно все прочли и прослушали – вас ждет тест.

Пройти курсы: по моде, дизайну, архитектуре и др.

Coursera

Самая крупная образовательная площадка в мире предоставила бесплатный доступ к каталогу с курсами.

Чему учиться: тут есть вообще все.

Даже выпивать можно онлайн

Stay the Fuck Home Bar – онлайн-бар, в котором можно выпить во время карантина и самоизоляции.

Как это работает: как в обычном баре, только онлайн, создаете видеоконференцию и рассылаете ссылки -приглашения.