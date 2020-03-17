PlayStation 5 покажут завтра

17.03.2020, 21:20, Новости дня

Компания Sony объявила дату анонса игровой консоли PlayStation следующего поколения. Презентация запланирована на среду, 18 марта, в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в официальном блоге.

Новинку представит Марк Черни, один из главных разработчиков приставки. Он “поделится дополнительной информацией о системной архитектуре PS5 и о том, как она повлияет на будущее игр”, добавили в Sony.

Завтра в 19:00 МСК главный системный архитектор Марк Церни поделится дополнительной информацией о системной архитектуре PS5 и о том, как она повлияет на будущее игр. Смотрите завтра в нашем блоге PlayStation: https://t.co/vA9QZp8loF pic.twitter.com/Hdv6RJA0HR

– PlayStation РФ (@PlayStationRU) March 17, 2020

Некоторые детали касательно PlayStation 5 компания раскрыла еще в апреле прошлого года. Черни тогда заявлял, что консоль получит “полностью обновленный пользовательский интерфейс” с большим числом социальных функций на домашнем экране, и будет совместима со стандартными дисками Blu-ray емкостью 100 гигабайт (но все игры будут устанавливаться на внутренний SSD-накопитель). Также PS5 пообещали 8-ядерный чип AMD Ryzen 3-го поколения на 7-нм микроархитектуре Zen 2 и кастомную графику на базе AMD Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей.

В комплекте с приставкой будет поставляться новый контроллер с улучшенной системой вибрации, а его кнопки-триггеры (L2/R2) будут реагировать на силу упора. Также геймпад получит порт USB-C, более емкую батарею и улучшенные встроенные динамики.

Спустя полгода в Sony подтвердили официальное название новой модели – PlayStation 5, – и сообщили, что новинка выйдет к концу 2020 года, к старту предпраздничного сезона.

Тем не менее, многое о PS5 остается неизвестным, включая цену и дизайн. В Bloomberg ожидают, что стоимость приставки составит не менее $470, а это может отпугнуть покупателей. Для сравнения, самая дорогая на сегодня модель – PS4 Pro – в США предлагается за $399,99.

Sony, скорее всего, не случайно решила показать PS5 именно завтра. Накануне подробности о 5-м поколении собственной консоли – Xbox Series X – рассказала Microsoft. Как и PS5, новая Xbox выйдет к концу этого года и тоже получит кастомный вариант процессорной архитектуры AMD Zen 2.

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