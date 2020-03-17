Минпромторг рекомендовал торговым сетям держать покупателей на расстоянии метра друг от друга

17.03.2020, 21:16, Новости дня

Минпромторг рекомендовал российским торговым сетям соблюдать расстояние между покупателями в один метр друг от друга.

«Организовать работу по минимизации очередей и скоплений покупателей. Постоянно предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию минимум один метр друг от друга», – сообщается в рекомендациях Минпромторга в адрес руководства предприятий торговли для недопущения распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Также владельцам сетей нужно обеспечить в торговых залах наличие наиболее востребованных товаров и в случае повышения спроса увеличить их количество.

Интернет-магазинам и сервисам доставки товаров рекомендовано снизить риски близкого контакта с покупателям.

«Усилить работу с персоналом в целях выполнения указанных мер, а также в целях недопущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, повышенной температуры тела и вернувшихся в течение последних двух недель из стран с высоким уровнем заболеваний коронавирусом», – отмечается в документе.

Кроме того, ведомство рекомендовало общепиту проводить специальную рассадку гостей и допуск их в зал только после мытья рук с мылом. Также Минпромторг рекомендовал гостям старше 60 лет не посещать заведения общепита.

«Обеспечить допуск посетителей в зал обслуживания только после мытья рук с мылом, а также с обработкой кожными дезинфицирующими средствами (в том числе антисептическими средствами на основе изопропилового и/или этилового спирта)», – говорится в документе.

Поручено не допускать сотрудников с признаками респираторных заболеваний, повышенной температурой и вернувшихся в течение последних двух недель из стран с высоким уровнем заболеваний коронавируса к работе.

Ранее президент Владимир Путин попросил россиян отнестись с пониманием к ограничительным мерам, введенным властями из-за коронавируса.