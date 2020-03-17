 

В РФ приостановили работу все учреждения Минкультуры

17.03.2020, 21:16, Новости дня

Все федеральные учреждения культуры приостанавливают допуск посетителей, соответствующее распоряжение отдало Минкультуры.

«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю <…> руководителям находящихся в ведении Минкультуры РФ музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность: приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность», – говорится в приказе ведомства, передает ТАСС.

Также руководителям театров, филармоний, цирков, и других организаций в ведении Минкультуры приказано приостановить функционирование для посетителей.

О закрытии сообщали Пушкинский музей, Третьяковская галерея, Исторический музей, Музей Победы, Музей Москвы, музей современного искусства «Гараж» и ряд других федеральных, городских и частных музеев. Большой театр и некоторые другие театры отменили спектакли. 

Ранее президент Владимир Путин попросил россиян отнестись с пониманием к ограничительным мерам, введенным властями из-за коронавируса. Он сообщил, что оперативные меры правительства позволили сдержать массовое проникновение коронавируса в страну.

Напомним, в РФ 114 заболевших коронавирусом. Заболевание затронуло 26 регионов. Внутри страны заразились всего 10 человек. Под меднаблюдением находятся 16 тыс. человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Италия предложила направить в Ливию миротворцев

28.01 / В Болгарии решили частично заменить российский газ американским и азербайджанским

08.02 / Таможенники сломали уникальный инструмент известного музыканта

18.02 / В ЛНР заявили о ликвидации попытки прорыва диверсантов ВСУ

05.02 / Политологи объяснили, почему россияне готовы поддержать изменения Конституции

06.01 / Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности

04.02 / Центр для эвакуируемых в Тюмени будет охранять Росгвардия

10.03 / В России рухнул курс рубля и рынок акций

18.02 / Экономика: Благосостоянию РФ угрожают акционеры ЮКОСа

28.02 / Всемирный совет по туризму и путешествиям оценил ущерб отрасли из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика