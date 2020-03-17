Заболевший коронавирусом в Татарстане оказался гражданином Франции

17.03.2020, 21:16, Новости дня

У находившегося на самоизоляции в Татарстане гражданина Франции диагностировали коронавирус, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«По информации республиканского штаба, на данный момент в Республике Татарстан выявлен один случай заражения коронавирусом. Случай завозной – это житель Франции, который прибыл в Татарстан», – передает ее слова РИА «Новости».

Она уточнила, что мужчина был на самоизоляции, его госпитализировали после появления симптомов коронавируса. Сейчас он находится под наблюдением врачей в республиканской инфекционной больнице Татарстана, где до этого наблюдали и лечили восьмерых россиян с круизного лайнера Diamond Princess.

Галимова сообщила, что состояние гражданина Франции в настоящее время ближе к удовлетворительному.

«Состояние было средней тяжести, на данный момент – ближе к удовлетворительному, температуры нет. Находится под наблюдением врачей», – сказала она.

В РФ 114 заболевших коронавирусом. Заболевание затронуло 26 регионов. Внутри страны заразились всего 10 человек. Под меднаблюдением находятся 16 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин заявил, что оперативные меры правительства позволили сдержать массовое проникновение коронавируса в страну.