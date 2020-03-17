Последняя страна НАТО ратифицировала вступление Северной Македонии в альянс
17.03.2020, 21:12, Новости дня
Верхняя палата парламента Испании ратифицировала присоединение Северной Македонии к НАТО, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Испанский сенат только что одобрил присоединение Северной Македонии к НАТО», – передает его слова «Интерфакс».
Генсек отметил, что таким образом все союзники по НАТО одобрили вступление Северной Македонии в альянс, которая станет 30-м членом военного блока.
Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление страны в НАТО 11 февраля.
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