Последняя страна НАТО ратифицировала вступление Северной Македонии в альянс

17.03.2020, 21:12, Новости дня

Верхняя палата парламента Испании ратифицировала присоединение Северной Македонии к НАТО, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Испанский сенат только что одобрил присоединение Северной Македонии к НАТО», – передает его слова «Интерфакс».

Генсек отметил, что таким образом все союзники по НАТО одобрили вступление Северной Македонии в альянс, которая станет 30-м членом военного блока.

Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление страны в НАТО 11 февраля.