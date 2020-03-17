Приехавшие на подмогу медики начинали покидать Ухань

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17.03.2020, 21:12, Новости дня

Зараженных коронавирусом в китайском Ухане становится все меньше, и медработники, приехавшие на подмогу со всего Китая, начали отправляться домой, информирует Global Times.

Утром во вторник первая волна из более чем 3 тыс. 675 медработников, которые приехали со всего Китая в провинцию Китая для помощи в борьбе с коронавирусом, отправилась домой, передает RT.

Из Уханя уехала 41 группа специалистов, которые работали в 14 мобильных госпиталях Уханя и семи больницах, которые были отведены под коронавирусных пациентов.

Всего в очаг заражения было направлено более 42 тыс. специалистов из других городов и провинций. Из них две трети – женщины. Первые медработники прибыли 24 января, в канун китайского Нового года.

11 марта сообщалось, что последний временный госпиталь в китайском Ухане закрыли после того, как из него выписали последнюю группу пациентов численностью 49 человек.



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