На Ставрополье в рамках нацпроекта отремонтируют 133 км дорог

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17.03.2020, 21:12, Новости дня

В Ставропольском крае в 2020 году запланировано отремонтировать 133 километра дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

Дорожные работы пройдут на 51 объекте, сообщил глава края Владимир Владимиров во вторник, передает ТАСС.

«Всего в 2020 году в рамках нацпроекта на Ставрополье отремонтируем 133 километра дорог, большая часть которых – местные. Дорожные работы пройдут на 51 объекте. Они расположены в Ставрополе, Невинномысске, Михайловске, Изобильненском городском округе, Шпаковском, Труновском, Грачевском, Кочубеевском районах», – сообщил Владимиров в соцсетях.

По словам губернатора, города Михайловск и Невинномысск уже получили средства на приведение дорог в порядок, ведутся работы. «В Михайловске будут отремонтированы участки дорог по улицам Гагарина, Фрунзе и по переулку Матросова. Всего больше 7 километров. В Невинномысске дороги обновят на четырех улицах – Баумана, Загородной, Матросова, а также на объездной в микрорайоне № 100. Работы затронут больше 5 километров дорожного полотна», – добавил глава региона.

По данным министерства дорожного хозяйства, в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в крае было отремонтировано 111 км дорог местного и регионального значения. Финансирование работ по нацпроекту в 2019 году в регионе составило более 1,4 млрд рублей, в 2020 году на эти цели направят более 1,6 млрд рублей.



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