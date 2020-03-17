 

В Кемерово мужчине пробило голову огромной сосулькой

17.03.2020, 21:10, Разное

Житель российского Кемерово получил черепно-мозговую травму после того, как на него свалился огромный кусок льда, сошедший с крыши многоэтажного дома. Инцидент произошел на проспекте Ленина, сообщает портал Vse42.ru.

Известно, что лед сошел с крыши одного из домов после потепления. Информации о состоянии пострадавшего не поступало. СМИ сообщают, что вскоре после случившегося на тротуар с той же крыши упал еще один “айсберг”. При этом на пешеходной зоне не было предупреждающих знаков. 



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