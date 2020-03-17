 

Еще трое человек заразились коронавирусом в Москве

17.03.2020, 21:10, Разное

В Москве зафиксировали три новых случаях заражения коронавирусом COVID-2019. В общей сложности, в городе находятся 56 подхвативших инфекцию людей, сообщает ТВ Центр. 

В штабе по мониторингу коронавируса сообщили, что все зараженные недавно вернулись из стран Европы. Еще один пациент был доставлен в одну из больниц Московской области. 

Напомним, что по последним данным, в России зафиксировано более 110 случаев заражения COVID-2019. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Диетолог Винченцо Лигуори порекомендовал есть в новогодние праздники сухофрукты для сохранения здоровья и веса

25.02 / Новый кроссовер FAW T77 Pro вышел в продажу

10.01 / Лысенков сообщил о закрытии шоу “Сам себе режиссер” спустя 28 лет в эфире

31.01 / Четверо погибших: на заводе под Орлом произошел взрыв газа

05.03 / Скандалы: Судьба российских социологов в Ливии под контролем МИД РФ

03.01 / В Республике Коми «новогодний» первенец родился в семье из Усинска

08.02 / Максим Фадеев презентовал песню «Гугуша» на русском языке

04.02 / Врач назвала правильный способ носить маску для защиты от коронавируса

20.05 / Медицина: Брокколи и перец чили оказались источником противораковых средств

05.01 / Наличие в смартфоне Huawei P40 тройной камеры подтверждено

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика