Еще трое человек заразились коронавирусом в Москве
17.03.2020, 21:10, Разное
В Москве зафиксировали три новых случаях заражения коронавирусом COVID-2019. В общей сложности, в городе находятся 56 подхвативших инфекцию людей, сообщает ТВ Центр.
В штабе по мониторингу коронавируса сообщили, что все зараженные недавно вернулись из стран Европы. Еще один пациент был доставлен в одну из больниц Московской области.
Напомним, что по последним данным, в России зафиксировано более 110 случаев заражения COVID-2019.
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