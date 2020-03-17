 

Психологи: Умственная работа предотвращает снижение интеллекта у пожилых людей

17.03.2020, 21:09, Разное

Американские психологи, представляющие организацию APA, рассказали о эффективных методах предотвращения появления нейродегенеративных расстройств у пожилых людей. В рамках эксперимента исследователи выяснили, что снижение интеллекта напрямую связано с отсутствием умственной работы.
Для своего научно-социального эксперимента специалисты подобрали более 7 тысяч испытуемых, возраст которых превышал 60 лет. Некоторых добровольцев протестировали, чтобы определить качество памяти и скорость обработки данных. Оказывается, люди, отказавшиеся от умственного или физического труда, демонстрируют более низкие показатели по сравнению с теми, кто продолжает поддерживать активность. Психологи считают, есть немало действенных способов, влияющих на замедление процесса нейроденегерации, для которых необходима личная мотивация и инициатива.

Поэтому пожилые люди должны больше читать или играть в логические игры. При регулярной тренировке когнитивных функций, снижается вероятность развития синдрома Альцгеймера и болезни Паркинсона. Более того, интеллектуальный уровень можно развить в независимости от его начального уровня, подытожили ученые.



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