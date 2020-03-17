 

Новый Kia Sorento напечатали на 3D-принтере в масштабе 1:10

17.03.2020, 21:09, Разное

Масштабная модель нового Kia Sorento, премьера которого еще не состоялась, была создана корейским художником Ли Санг-Воном. Ему удалось построить транспортное средство 2021 модельного года в масштабе 1:10 благодаря деталям, напечатанным с помощь 3D-принтера.
К слову, в корейском автоконцерне решили помочь дизайнеру, продемонстрировав некоторые CAD-модели Sorento во время компьютерного проектирования. В конечном счете, работой Ли Санг-Вона были поражены даже разработчики из Kia, так как итоговый результат показал: модель является практически полной копией Sorento, хотя оригинал художник не мог видеть. Он внедрил светодиодные фары, поворотники и задние фонари – данные функции управляются благодаря пульту дистанционного управления.

Автопроизводителей поразил и уровень проработки деталей. Наклейки сделаны с помощью фотошопа, добавлены мелкие детали вроде кнопок.

Стоит напомнить, что новая версия Sorento получит увеличенные габариты, в том числе и колёсную базу. Моторная гамма будет состоять из 1,6-литрового 4-цилиндрового мотора с турбонаддувом, а также 2,5-литрового с турбонаддувом и 2.2-литрового турбодизеля.



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