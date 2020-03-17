«Какое дно»: Позор Бузовой из-за срыва фонограммы сопровождался хохотом зрителей

17.03.2020, 21:09, Разное

В очередной раз срыв фонограммы на концерте в Череповце заставил зрителей хохотать над провалом Ольги Бузовой. Пользователи пишут о пробитом «дне» и «победе фанеры».

Видео, снятое зрительницей на выступлении «поющей ведущей», активно обсуждается в сети. Заразительный смех автора впечатлил тех, кто его посмотрел, но детали происшествия увидеть было сложно. По рассказам очевидцев, после остановки аппаратуры из-за технических неполадок танцоры продолжали двигаться. Певица, издавшая звуки, далекие от пения и названные «муканьем», попыталась направить микрофон в зал, чтобы зрители попели вместо неё. В этот момент зазвучала вновь заработавшая фонограмма с её вокалом. Растерявшаяся исполнительница не успела даже поднести ко рту микрофон, — пишет telegram-канал “Светские хроники”.

Зрители, которым обещали «живой звук», подвергли резкой критике «концерт под фонограмму». Пользователи Сети раскритиковали Ольгу Бузову, обвинив ее в обмане. Кто-то даже предположил, что ради пиара Ольга Бузова демонстрирует свое неуважение к публике. Подобные обвинения уже звучали после её выступления в Мурманске.