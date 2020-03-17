 

Дональд Трамп назвал «бесчестьем» заявления о завозе коронавируса в Китай американцами

17.03.2020, 21:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что слухи о якобы завозе американскими военными коронавируса в Китай являются «бесчестьем».

«Наши военные никому не завозили коронавирус, говорить такое – бесчестье», – передает слова Трампа РИА «Новости».

Ранее Китай заявил, что именно американские военные привезли эпидемию в Ухань.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом заявлении китайской стороны.

Госдеп вызвал китайского посла Цуй Тянькая, однако Китай отверг американский протест.



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